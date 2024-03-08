В Сургуте завершается капитальный ремонт детского сада «Гусельки»

Капитальный ремонт детского сада «Гусельки» в Сургуте завершается — накануне глава города Андрей Филатов с депутатом Государственной Думы Вадимом Шуваловым, педагогами и родительской общественностью посетил второй корпус учреждения, рассчитанный на 100 детей. Он примет их уже в марте: воспитанников разделят на четыре группы.

Учитывая первый корпусом, который начал работать в январе этого года, детский сад будет принимать порядка 350 детей в 14 группах.

Напомним, что на ремонт «Гусельки» закрылись в мае минувшего года — за неполный год выполнены восстановление фасада, кровли и внутренняя отделка помещений, обновлена детская мебель для групповых помещений, музыкального зала, в буфетных. Частично заменено оборудование прачечной и пищеблока.

«Мы должны идти в ногу со временем, технологиями и задачами образования. Стараемся это делать опережающими темпами. Время, проведённое детьми в детском саду, нужно использовать максимально продуктивно. Сегодня мы показываем, какие навыки должны осваиваться ребёнком. Качество преподавания и оборудования в комплексе позволят больше развиваться. С нашей стороны важно создать атмосферу комфорта и желание здесь находиться. Чувствуется вклад и душа людей, которые работали над созданием такого пространства», – прокомментировал Андрей Филатов.