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Сургутским школьникам напомнили о правилах безопасности в интернете

Школьникам Сургута рассказали о безопасности в интернете

Сургутским школьникам напомнили о правилах безопасности в интернете
Фото: администрация Сургута

Школьникам Сургута рассказали о главных правилах безопасного поведения в сети Интернет. Урок по информационной безопасности прошел в «Сургутском естественно-научном лицее» и был приурочен к Международному дню безопасного интернета. В нем приняли участие около 200 учащихся седьмых-восьмых классов.

Лекцию провели сотрудники Департамента информационных технологий и цифрового развития Югры, а также провайдера «Ростелеком» — одного из учредителей Альянса по защите детей в цифровой среде.

Подростки узнали главные правила безопасного поведения в сети. Представитель провайдера рассказал, как верно создавать пароли, распознать фейковые сайты и фишинговую рассылку, выбирать безопасные браузеры, подключать антивирусные программы, а также о том, как не стать жертвой мошенничества и кибербуллинга в социальных сетях.

«В «Ростелекоме» создана большая команда экспертов по киберобороне. Наши коллеги из дочерней компании «Солар» поставляют IT-решения для защиты информации крупнейшим коммерческим холдингам и госструктурам, а также ведут постоянную профилактическую работу с населением. В Югре мы активно берем на себя часть этих функций, обучая молодое поколение безопасному поведению в интернете и даем советы, что делать в той или иной ситуации, связанной с информационной атакой», – рассказал директор Ханты-Мансийского филиала компании «Ростелеком» Дмитрий Лукошков.

Чтобы закрепить знания, полученные на уроках кибербезопасности, подростки прошли онлайн-опрос. Кроме того, соорганизаторы лекций получили учебное пособие «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир», разработанное экспертами компании «Солар». В книге подробно рассказано, как защитить персональные данные, не попасть в зависимость от социальных сетей, бороться с мошенниками и куда обращаться в случае кибербуллинга. В 2023 году лекции на тему кибергигиены, организованные по инициативе телеком-оператора, прослушали более 1 000 школьников и студентов из Нижневартовска, Советского, Ханты-Мансийска и других городов.

В компании отмечают, что эксперты Альянса по защите детей в цифровой среде провели исследование, в котором приняли участие 2 500 человек: подростки, учителя и родители. Результаты показывают, что с цифровыми опасностями сталкиваются 96% ребят, а в пятерке самых распространенных угроз — фейки, мошенничество, игровая и интернет-зависимости, а также кибербуллинг.

В Сургуте в общеобразовательных учреждениях цифровую грамотность учеников повышают регулярно через интерактивные игры, веб-квесты, конкурсы. Проводят викторины, в ходе которых старшеклассники рассматривают общепринятые форматы поведения между участниками интернет-сообществ. Азы цифровой грамотности прививают и детям младшего школьного возраста.

«В мероприятиях всероссийского образовательного проекта в сфере информационных технологий «Урок цифры» ежегодно принимает участие более 40 тысяч школьников Сургута и свыше двух тысяч педагогов города. Наиболее востребованы темы «Исследование кибератак», «Цифровое искусство: музыка и IT», «Квантовый мир: как устроен квантовый компьютер», «Быстрая разработка приложений», «Искусственный интеллект в стартапах», «Видеотехнологии». Школьники города активно принимают участие и в просветительском проекте «Цифровой ликбез», – отмечает заместитель директора департамента образования Администрации Сургута Ольга Иванова.

В образовательных учреждениях Сургута мероприятия по информационной безопасности при работе в сети Интернет организуют в течение всего учебного года.


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Сегодня в 14:21, просмотров: 190, комментариев: 0
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