В преддверии 8 Марта холода в Сургуте отступят

Приближаются длинные выходные, и в Сургуте погода в эти дни будет располагать к прогулкам. Уже завтра, 8 марта, станет значительно теплее, а 9 число столбик термометра и вовсе покажет -7 градусов. Данные привел Гидрометцентр России.

Синоптики прогнозируют в пятницу и субботу небольшие осадки, а вот в воскресенье должно быть бесснежно и даже солнечно. Пронизывающий ветер, с которым приходилось иметь дело всю неделю, на выходных в городе тоже стихнет – ожидаются порывы силой всего в 1-3 метра в секунду.

Отступят морозы и по Югре в целом. Если еще сегодня температура ночью опускалась до -30 градусов, то в грядущий уик-энд столь крепких холодов не обещают.

«Облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Преобладающая температура ночью -8,-13° С, при прояснениях до -23° С, днем -2,-7° С, местами -8,-13° С», – гласит прогноз Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 8 и 9 марта.