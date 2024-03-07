Сургутянин поблагодарил медика скорой, назвав сына в его честь

Сургутская семья назвала новорожденного сына в честь фельдшера скорой, который спас жизнь их дочери. В далеком 2021 году девочка еще младенцем – всего 21 день от роду – стала задыхаться, взволнованный отец набрал 112. Бригада была на месте уже через пять минут.

«Бригада скорой помощи, в состав которой входили врач Рамид Мустафаев, фельдшер Юлия Шишкина и водитель Артур Газалиев, смогла спасти жизнь ребенку, принеся необходимую медицинскую помощь в тот критический момент», - рассказали в Сургутской станции скорой помощи.

Годы спустя отец семейства снова позвонил в скорую, но на этот раз – чтобы узнать имя врача, который когда-то спас дочь. Семья решила, что это будет достойным проявлением благодарности. Диспетчер нашел запись о вызове в архиве, и новорожденного назвали Рамид.