​Партию подарочных авто для участников викторины о достижениях Югры привезли в сургутский автосалон

Несколько автомобилей «Лада Веста» пополнили подарочный фонд викторины «Достижения Югры». Машины топовой комплектации прямо с завода привезли в один из сургутских автосалонов. Об этом сообщает «Югра-ТВ».

«Автомобили были заказаны специально для победителей Викторины в одной из топовых комплектаций. За каждым победителем будет закреплен индивидуальный менеджер для более удобного и комфортного оформления», - пояснил исполнительный директор автосалона «Форвард-авто» в Сургуте Денис Мишур.

Сейчас машины осматривают. Нужно, чтобы они были в полном порядке, ведь везунчики из числа победителей смогут уехать на подарках прямо из автосалона.

Напомним, шанс получить авто есть у каждого участника. Нужно только правильно ответить на все вопросы викторины, а затем ознакомиться с итогами с 15 по 17 марта.