Начальник технического отдела МКУ «Управление капитального строительства» рассказал о новых объектах благоустройства в Сургуте

Администрация Сургута активно готовится к Всероссийскому голосованию по выбору территорий для благоустройства в 2025 году. Реализация будет проходить в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Более подробно о проектах, участвующих в голосовании, рассказал начальник технического отдела МКУ «Управление капитального строительства» Андрей Арменчу.

«На текущий момент проведен региональный опрос, на котором жители Сургута выбрали три общественные территории — это парк по улице Республика, парковая зона в микрорайоне 20А и территория парка «За Саймой». Данные объекты будут участвовать в голосовании, которое пройдет с 15 марта по 30 апреля. Можно проявить свое участие, гражданскую позицию и выбрать ту или иную общественную территорию для реализации в 2025 году. Реализация у нас проходит планово с 1 июня каждого года и заканчивая строительным сезоном — это конец лета. В конце августа мероприятия уже завершаются», — отметил глава отдела.

Территория №1. «Парковая зона в микрорайоне 20А»

Территория №2. «Парк в микрорайоне № 8 по ул. Республики, 75»

Территория №3. «Экопарк «За Саймой»

Также начальник технического отдела подробно рассказал о том, что будет сделано в микрорайоне 20А и на других объектах:

«В текущем году с 1 июня приступим к работам в микрорайоне 20А. Там две территории – сцена и площадка. Планируется спортивная площадка и территория с дорожно-тропиночной сетью, с установкой малых архитектурных форм, а также установка сцены для проведения мероприятий микрорайонного масштаба. Кроме того, в 2024 году планируется завершение строительства благоустройства территории сквера на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина и реализация парка по улице Республики – так тоже дорожно-тропиночная сеть. На 2025 год предложены два этапа продолжения реализации парка по улице Республики. Кроме того, предложен последний этап парковой зоны 20А с установкой детских площадок, мини роллердрома, и мероприятий по дорожно-тропиночной секции и освещению, и территория дорожно-тропиночной сети в парке «За Саймой». На каждый год у нас четыре объекта проходят реализацию», — сказал он.

Помимо этого, Андрей Арменчу прокомментировал результат прошлых работ в микрорайоне 20А. В 2022 году в микрорайоне реализовали спортивную площадку, а в прошлом году — дорожно-тропиночную зону и площадку для выгула собак. По словам начальника технического отдела, собаководы и любители домашних животных активно пользуются новым объектом.