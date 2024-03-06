Владелец магазина выплатит сургутянке четверть миллиона за падение на скользком крыльце

Жительница Сургута отсудила у магазина компенсацию в 250 тысяч рублей за падение на скользком крыльце, сообщает Сургутский городской суд.

Согласно материалам дела, на крыльце магазина появилась наледь. Одна из покупательница поскользнулась, упала и получила травмы. Ей пришлось перенести операцию и длительное лечение.

Сургутянка обратилась в суд с намерением взыскать с владельца магазина компенсацию в размере 350 тыс. рублей и оплату юридических услуг на 60 тыс. рублей. Суд удовлетворил иск частично.

«Судом вынесено решение о частичном удовлетворении исковых требований. В пользу истца взыскано 250 000 рублей компенсации морального вреда», - сообщили в пресс-службе суда.

Также предприниматель заплатит штраф в размере 125 тыс. рублей, компенсирует 35 тыс. рублей расходов на представителя и возместит 300 рублей почтовых расходов.