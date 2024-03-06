Скидку в семь рублей на проезд в автобусах могут получить сургутяне

Общественный транспорт Сургута с 1 марта присоединился к акции, благодаря которой пассажиры могут меньше платить за проезд. Разница должна составить семь рублей. Таким образом, на большинстве маршрутов билет обойдется всего в 25 рублей. Но желающим воспользоваться скидкой нужно соблюсти ряд условий.

«Скидка на проезд применится автоматически. Главное условие для этого – расплачиваться картой «Мир», причем в смартфоне, а не «пластиком», – говорит Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир».

В Сургуте скидка действует на следующих маршрутах: 1, 10, 13, 16, 17, 18, 22, 26, 27, 32, 36, 37, 43, 45, 47, 49, 61, 68, 99, 88, 77, 107, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 144 и 151. Действует акция и в других муниципалитетах Югры, с полным перечнем можно ознакомиться в документе.

Чтобы оплата прошла, как надо, смартфон должен быть оборудован NFC — это специальная функция, которая поддерживает бесконтактный расчет. А данные карты нужно предварительно внести в приложение Mir Pay, либо Samsung Pay. После этого останется только приложить свой гаджет к валидатору в автобусе. Действовать скидка будет до 30 июня.