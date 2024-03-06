В Сургуте ищут вандалов, разрушивших ледовый городок

В Сургуте идут поиски юных вандалов, которые устроили беспорядок на территории ледового городка в районе ТЦ «Росич». 29 февраля несовершеннолетний намеренно сбил палкой голову ледовой фигуры Снегурочки. На следующий день фигуру доломала группа подростков. Об этом сообщил в своей соцсети глава города Андрей Филатов.

«29 февраля в районе 20:30 несовершеннолетний намеренно палкой снес часть ледовой фигуры Снегурочки. 1 марта этого сказочного персонажа, во всех смыслах слова, «добили» подростки. Их, как и предыдущего «бойца», не смутили даже свидетели», — сообщил глава города.

Два инцидента зафиксировали камеры видеонаблюдения. Видео направили в УМВД России по Сургуту для дальнейшей проверки.