В сургутском Центре охраны и материнства родилась первая в 2024 году тройня

В Центре охраны материнства и детства в Сургуте приняли роды у 19-летней девушки, которая выносила тройню. Это первые тройняшки, которые появились на свет в медучреждении с начала года. О счастливом событии рассказала президент Центра охраны материнства и детства Лариса Белоцерковцева.

«Теперь в семье Аликуловых сразу трое мальчишек. Помогли крохам появиться на свет с помощью операции кесарева сечения сегодня утром. Первый родился в 8:53, второй – через минуту, третий – в 8:55», − поделилась она в своем телеграм-канале.

Сейчас и сама девушка, и ее новорожденные сыновья чувствуют себя хорошо, но молодой маме еще предстоит период реабилитации. За весь прошлый год в Центре охраны и материнства родились три тройни.