В Сургуте женщина попыталась проскочить на красный свет и сбила школьницу

Накануне, 5 марта, на проспекте Мира в Сургуте произошла авария с несовершеннолетней пострадавшей. Школьницу сбила 28-летняя женщина на «Kia», которая пыталась проскочить на красный свет, сообщает Госавтоинспекция Югры.

«Около 13:55 на проспекте Мира в городе Сургут, 28-летняя женщина, управляя «Kia», по предварительным данным, проехала регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора, в результате чего допустила наезд на 12-летнюю девочку. В результате ДТП ребенок получил травмы», − говорится в публикации.

За минувшие сутки на дорогах округа зарегистрировали два ДТП, с которых два человека получили травмы, в том числе один несовершеннолетний пешеход.