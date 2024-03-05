Пенсионерка из Сургута предстанет перед судом за убийство мужа

В Сургуте завершилось расследование уголовного дела в отношении 60-летней жительницы Сургута. Она обвиняется в убийстве супруга, сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Преступление произошло в декабре 2023 года. По версии следствия, пенсионерка, будучи пьяной, поссорилась с мужем, несколько раз ударила его по голове подручным предметом и нанесла множественные ножевые ранения. «От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте преступления», - уточнили в пресс-службе.

Обвиняемую заключили под стражу. Ей грозит лишение свободы до 15 лет.