Синоптики предупредили югорчан об ухудшении погоды

Погода портится: по данным ЦГМС Обь-Иртышского УГМС в ночь на 5 марта по округу ожидаются неблагоприятные явления погоды, связанные с сильным снегом, метелью.

В связи с этим Управление по делам ГО и ЧС традиционно напоминает ор рекомендациях, как действовать в этой ситуации.

1. Без необходимости не выходить на улицу и не выезжать куда-либо на личном автотранспорте.

2. Если появилась необходимость выйти на улицу, сообщите членам семьи или соседям, куда вы идёте и когда вернётесь. Старайтесь не выходить в одиночку.

3. Обходите повреждённые и поваленные деревья, раскачивающиеся вывески и рекламные конструкции, другие шаткие строения.

4. Закройте плотно окна, ставни, двери, чердачные (вентиляционные) люки, старайтесь не подходить к окнам.

5. Не стойте под линиями электропередачи, не трогайте и будьте осторожны, обходя оборванные электропровода.

6. С балконов (если они не остеклены) уберите предметы, которые порывами ветра могут быть сброшены.

7. Предметы, находящиеся во дворах частных домов, закрепите или занесите в помещение.

8. Если вы в дороге:

- двигайтесь только по большим дорогам;

- при выходе из автомобиля не отходите от него за пределы видимости;

- в случае неисправности или при плохой видимости: остановитесь на обочине дороги, подайте сигнал тревоги прерывистыми гудками, поднимите капот или повесьте яркую ткань на антенну, вызовите помощь по телефону «112» и ждите помощь в автомобиле.