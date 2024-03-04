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​Маленькая сургутянка борется с онкологией — нужна помощь

В Сургуте идет сбор средств на лечение 2-летней Майи Ароновой

​Маленькая сургутянка борется с онкологией — нужна помощь
vk.com/id15856922

В семье сургутян Ароновых случилась беда: 1 марта у двухлетней дочери Майи диагностировали редкую и агрессивную форму рака — рабдомиосаркому влагалища. Поскольку вид опухоли очень редкий, в России операции на ней не производятся, также нет оригинальных лечебных препаратов.

Мама девочки обратилась в одну из клиник Израиля — врачи предварительно согласились заняться лечением девочки, однако уже в ближайшие дни — 5-6 марта на счет клиники должен быть внесен депозит в 50 тысяч долларов, что составляет четверть всей суммы за лечения. Семья уже выставила на продажу квартиру, однако времени получить деньги нет.

У нас есть возможность помочь маленькой сургутянке сохранить жизнь и здоровье: публикуем банковские реквизиты мамы девочки — Любови Орловой.

Карта Сбер: 2202 2068 8832 3578 (Любовь Владимировна О.)
Карта Тинькофф: 5536 9140 3841 2213 (Любовь О.)


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Сегодня в 09:14, просмотров: 116, комментариев: 0
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