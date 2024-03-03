На четырех сургутян завели девять уголовных дел за регистрацию мигрантов

Полицейские Сургута за четыре дня выявили 98 нарушений миграционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба УМВД города.

«Установлены 11 граждан, незаконно находящихся на территории города, и 2 человека, незаконно осуществляющих миграционную деятельность. За незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина к административной ответственности привлечено 6 работодателей», - сказано в сообщении.

Также в отношении четырех сургутян возбудили 9 уголовных дел за фиктивную регистрацию мигрантов.