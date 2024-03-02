Сургутяне займутся изучением освоения Западной Сибири в библиотеках

Интерес к истории в год 430-летия Сургута подогревается городскими библиотеками: с 1 по 9 марта здесь будут обсуждать культурно-историческую значимость развития региона — в городе начался фестиваль «Диалоги о российской истории. Освоение Северо-Западной Сибири».

Программа насыщенна, сообщает пресс-служба администрации города: в ней предусмотрены встречи с писателями и учёными-историками, литературоведами, дискуссии, выставки, интеллектуальные игры и другие мероприятия, в том числе с использованием онлайн-формата. Более полную информацию смотрите в афише — и отправляйтесь на мероприятия, которые вас заинтересовали.

