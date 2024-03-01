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​Сургутянин взял два кредита на мать, чтобы угодить девушке

Ради сюрприза для девушки житель Сургута оформил два кредита на мать

​Сургутянин взял два кредита на мать, чтобы угодить девушке
Фото: Прокуратура ХМАО / vk.com

В августе 2023 года 18-летний житель Сургута оформил два кредита на мать, чтобы устроить сюрприз девушке. Он решил пригласить возлюбленную в кафе, а после сделать приятный подарок. Вот только денег на все это у него не оказалось. Молодой человек легко выкрутился из ситуации — взял паспорт мамы без ее ведома и оформил на нее два кредита на десять тысяч рублей, сообщил SiTV.RU со ссылкой на прокуратуру Сургута.

«Органом дознания его действия квалифицированы по двум преступлениям по ч.1 ст.159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана). Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в суд для рассмотрения по существу», — указано на сайте администрации Сургута.

За совершенное преступление молодому человеку предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.


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Сегодня в 16:11, просмотров: 246, комментариев: 0
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