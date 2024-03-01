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Пожарные эвакуировали 40 человек из горящего дома в Сургуте

В Сургуте из-за пожара в многоквартирном доме эвакуировали 40 человек

Пожарные эвакуировали 40 человек из горящего дома в Сургуте
Фото: телеграм-канал "МЧС ХМАО-Югры"

В Сургуте сегодня, 1 марта, произошел пожар в многоквартирном доме на улице Федорова. Сообщение о возгорании поступило в 11:40, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО.

«Первые подразделения прибыли уже через четыре минуты, наблюдалось плотное задымление в подъезде, из окна квартиры на 4 этаже шел густой черный дым. Пожарные немедленно приступили к спасению и эвакуации людей. Основной эвакуационный выход был задымлен. Практически одновременно со спасением людей проводились и работы по ликвидации очага, через 35 минут непрерывной подачи огнетушащих средств огонь был потушен», - рассказали подробности в пресс-службе.

Пожарные эвакуировали из горящего здания 40 человек, в том числе 12 детей. Двух спасенных людей передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

Пожар ликвидировали на площади около 40 кв.м. Подъезд оказался закопчен продуктами горения. Органы дознания проводят проверку.


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Сегодня в 13:40, просмотров: 230, комментариев: 0
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