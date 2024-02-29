В Сургуте стало известно, когда можно подать заявление на зачисление первоклассников

В ближайшее время в ХМАО начнут принимать заявления по приему детей в первые классы. Информация об этом размещена на официальных сайтах муниципалитетов. В Сургуте с 28 марта начнется прием заявлений на зачисление детей в первый класс. Документы можно подать через портал Госуслуги с 8:00.

«В период с 28 марта по 30 июня 2024 года – для зачисления в первый класс детей, проживающих на территории, за которой закреплено ОУ (образовательное учреждение – прим. ред.), или обладающих правом внеочередного, первоочередного и преимущественного приема в общеобразовательное учреждение», — сообщил Вестник со ссылкой на пресс-службу мэрии.

С 6 июля по 5 сентября — второй этап зачисления в первые классы. Родители будущих первоклассников смогут подать документы в школы без привязки к прописке. Главное учитывать, что мест в конкретной школе может не хватить.

В Сургутском районе прием заявлений пройдет по такой же схеме, но электронная очередь откроется рано утром 1 апреля.

«Далее на электронную почту заявителя или телефонным звонком будет обозначена дата, когда уже родитель, законный представитель должен прийти в школу и без очереди, совершенно спокойно уже полностью посмотреть все, расписаться в заявлении, задать какие-то вопросы, получить консультацию. Поэтому будет достаточно удобно», — указал Вестник со ссылкой на департамент образования Сургутского района.

Второй этап зачисления в первые классы пройдет также с 6 июля по 5 сентября.

«Далее на электронную почту заявителя или телефонным звонком будет обозначена дата, когда уже родитель, законный представитель должен прийти в школу и без очереди, совершенно спокойно уже полностью посмотреть все, расписаться в заявлении, задать какие-то вопросы, получить консультацию», — добавили в сообщении.