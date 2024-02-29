​В учреждениях Сургута пройдут более 30 мероприятий, посвященных Международному женскому дню

Самый красивый и светлый весенний праздник – 8 марта – день, когда зимние стужи сменяются веселой капелью, солнце светит ярче и теплее, а все женщины получают тепло улыбок родных и друзей.

В рамках празднования Международного женского дня в городе Сургуте запланировано проведение более 30 мероприятий: концерты, тематические программы, спектакли, мастер-классы, викторины, квесты, спортивные соревнования.

Сургутская филармония приглашает на премьеру концертной программы «Посвящение женщине». Слушатели смогут насладиться нестареющими хитами композиторов Арно Бабаджаняна, Александра Зацепина, Евгения Крылатова, Александры Пахмутовой.

Театр актера и куклы «Петрушка» приглашает зрителей на спектакль «Ваня Датский» о русском человеке на чужбине, о тоске по Родине и возвращении на родной берег, где все эти годы ждет мама.

Галерея современного искусства «Стерх», Центр детского творчества, Эколого-биологический центр, молодежный центр «Цвет», библиотеки города ждут на мастер-классы по изготовлению брошей, цветов, открыток.

Городское торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому дню, состоится 7 марта, в 16:00 в Сургутской филармонии (ул. Энгельса, 18). С концертной программой выступит приглашенный артист Сергей Зыков (баритон, Санкт-Петербург) − лауреат российских и международных музыкальных фестивалей, обладатель Гран-при двух престижных в России конкурсов: «Весна романса» (Санкт-Петербург) и XI Международного конкурса русского романса «Романсиада». Особое место в репертуаре артиста занимают произведения поэтов и композиторов, где отражены лучшие проявления русской души: любовь к матери, к Родине, к Богу. (Вход по пригласительным. Билеты в кассе МАУ «Сургутская филармония», ул. Энгельса, 18. Режим работы: 09:00-20:00 обед 14:00-14:40. Количество пригласительных ограничено).

Еще одна возможность активно провести время с родными и близкими для сургутян – принять участие в федеральном проекте «Всей семьей». Раз в неделю до конца марта участники будут получать задания от организаторов в социальных сетях «ВКонтакте» или «Одноклассники», которые нужно выполнять всей семьей. Затем в социальные сети нужно выложить фотографию с хештегом #всейсемьей, где будет видно, как семья выполнила задание.

Подробнее узнать о проекте «Всей семьёй» можно на официальном сайте: всейсемьей.рф

С подробной информацией о предстоящих мероприятиях можно ознакомиться в приложении.