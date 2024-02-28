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​В Сургуте проходит городской молодежный форум «Город и Я»

Более 300 сургутян принимают участие в молодежном форуме «Город и Я»

​В Сургуте проходит городской молодежный форум «Город и Я»
Фото: администрация Сургута

С 27 по 29 февраля в Сургуте проходит ежегодный городской молодежный форум «Город и Я» – «Мои ценности». На участие в мероприятии подали заявку более 300 сургутян: школьники, студенты, работающая молодежь и творческие коллективы.

Организатором Форума выступает Молодежный центр «Цвет» муниципального автономного учреждения по работе с молодежью «Наше время», при содействии управления молодежной политики Департамента культуры и молодежной политики Администрации города Сургута. Главной целью Форума является создание условий для самореализации молодых людей и формирование молодежных сообществ.

«Думаю, что эти три дня будут очень интересными, потому что программа насыщенная. Форум «Город и Я» предназначен для тех, кто хочет развиваться, кто ищет новые форматы для самовыражения. Во время организации мероприятия стараемся уйти от стереотипных форматов и дать молодежи возможность подумать, как можно по-новому высказаться и реализовать свои инициативы», – отметил заместитель директора департамента – начальник управления молодежной политики департамента культуры и молодежной политики Администрации города Евгений Лаптев.

Основными направлениями программы Форума в этом году являются: «Медиа», «Театр», «Экология» и «Философия». Экспертами выступают журналисты, философы, режиссеры и менеджеры экологических проектов. Три дня для сургутян доступны семинары, тренинги, мастер-классы, дискуссионные площадки, рефлексии, индивидуальные консультации.

«Каждый год делаем программу форума исходя из запроса. Например, направление «Медиа» появилось в первый раз у нас, и это был конкретный запрос молодых ребят, начинающих журналистов, людей, интересующихся медиа, для того, чтобы улучшить свои навыки и успешнее выступать на различных федеральных конкурсах. Ведь участие в них – это всегда практика, и я думаю, что для нашего города – это новые специалисты», – добавила заведующая Молодежного центра «Цвет» МАУ ПРСМ «Наше время» Анна Чиняева.

В первый день Форума участники работали в направлениях «Медиа» и «Театр», на последнем сургутяне будут развивать навыки все три дня.

Экспертом в «Медиа» выступил Клим Санаткин – репортер программы «Центральное телевидение» на НТВ, автор документальной части 1 сезона проекта «Суперстар» на НТВ, корреспондент программы «Время», Первый канал (2012-2019). Также он освещал события Олимпийских игр в Сочи (2014) и Пхенчхане (Южная Корея, 2018), был военным корреспондентом в Сирии (за период с 2015 по 2019 в рабочих командировках провел в Сирийской Арабской республике год). Клим рассказал молодежи, как актуально и оригинально подать материал в медиапространстве, как правильно раскрыть ту или иную тему, а также поделился медиа-лайфхаками.

Эксперт в направлении «Театр» – Марина Деликатная – режиссер, педагог по актерскому мастерству, руководитель и режиссер театра «Тишина», руководитель культурной программы и режиссер торжественных церемоний открытия и закрытия форума «Утро 2022» (г. Ханты-Мансийск), руководитель и педагог актерских лабораторий «25 +» театрального центра «Рядом» (г. Тюмень), руководитель и режиссер театральной лаборатории молодых специалистов компании «СИБУР», многократный победитель международных театральных фестивалей и всероссийских фестивалей и конкурсов в области театрального искусства. Все три дня Марина разберет с участниками Форума что такое современный театр, как текст превратить в спектакль.

Эксперт Мария Хайбуллина, руководитель художественного отдела Молодежного театрального центра «Космос» (г. Тюмень), художник-постановщик сценических, уличных спектаклей, резидент фестиваля «Ради света» (остров Ольхон, озеро Байкал) расскажет участникам Форума, как визуально отобразить желаемую атмосферу постановки, как создать дополнительные выразительные средства и что такое театр художника.

28 февраля стартует работа площадки «Философия». Эксперт направления – Алена Дятко – философ-эстетик, исследователь, куратор и концептуализатор художественных практик, автор научных публикаций, авторских курсов по философии для студентов на базе МХАТ им. Горького в рамках проекта «Открытие сцены», с 2021 года ведущий лектор арт-резиденции «rhlZOme» фонда поддержки современного искусства MaxArt Foundation, с 2022 года старший преподаватель (философия, эстетика, история религии и мифологии) кафедры гуманитарных наук в МГАХИ им. В.И. Сурикова, с 2023 года преподаватель современной философии Московская школа современного искусства, Британская Высшая Школа Дизайна. На данном направлении эксперт обсудит с участниками, что такое «Новая реальность», в которой мы существуем в наше время.

29 февраля, в заключительный день, участники будут работать в направлении «Экология». Экспертами здесь выступают Марина Нарейко, менеджер экологических проектов в компания АО «Полигон-ЛТД», и Евгения Горбунова, которая входит в команду организаторов таких городских проектов для молодежи, как «Городской пленэр. Сургут – я так вижу», «Стикерпак Сургута», «Арт-март» и многое другое. На данной площадке молодежь через творчество сможет погрузиться в тему разумного потребления и дать вторую жизнь вещам: они создадут собственными руками предмет искусства из старой одежды.

Отметим, Форум проводится в рамках реализации муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов РФ, проживающих на территории г. Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма на период до 2030 г.».

Еще одна возможность активно провести время с родными и близкими для сургутян – принять участие в федеральном проекте «Всей семьей». Раз в неделю до конца марта участники будут получать задания от организаторов в социальных сетях «ВКонтакте» или «Одноклассники», которые нужно выполнять всей семьей. Затем в социальные сети нужно выложить фотографию с хештегом #всейсемьей, где будет видно, как семья выполнила задание.

Подробнее узнать о проекте «Всей семьей» можно на официальном сайте: всейсемьей.рф


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Сегодня в 12:59, просмотров: 43, комментариев: 0
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