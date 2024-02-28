Онкологи Сургута удалили опухоль, которая поражала половину почки

Специалисты Сургутской окружной клинической больницы провели сложнейшую операцию по удалению опухоли, которая поражала половину почки. Новообразование у горожанина выявили на УЗИ, что стало для него огромным шоком − мужчина не страдал никакими заболеваниями и вел активный образ жизни. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Сургута.

«Благодаря современному оборудованию и опытным хирургам почку удалось сохранить. Специалисты удалили опухоль малоинвазивным путем через три небольших прокола. Затем провели реконструкцию оставшейся части почки и орган продолжил функционировать», − говорится в публикации.

После операции пациент чувствовал себя хорошо и вскоре был выписан. «Операция длилась более пяти часов. Я считаю, что это просто колоссальный труд! Спасибо огромное моему оперирующему хирургу и всем врачам Сургутской окружной клинической больницы», − поделился сургутянин.

Напоминаем, ранее хирурги Сургута удалили пациентке доброкачественную опухоль в носу. Женщина обратилась к врачам с жалобой на насморк.