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Сургутян предупредили об опасности ночной рыбалки

Сургутянам напомнили, как не оказаться подо льдом во время зимней рыбалки

Сургутян предупредили об опасности ночной рыбалки
Фото: ru.freepik.com

Во время зимней рыбалки следует строго соблюдать правила безопасного поведения на льду. Их игнорирование может привести к несчастным случаям на водоемах, предупредили в Управлении по делам ГО и ЧС администрации города.

Соблюдать нужно следующие правила:

не переходить водоем по льду в запрещенных местах;

ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь);

нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Всегда берите с собой палку или пешню и проверяйте перед собой путь;

нельзя собираться группами на отдельных участках льда. При переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг от друга 5 - 6 метров.


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Сегодня в 15:20, просмотров: 145, комментариев: 0
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