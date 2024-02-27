​Полицейские Сургута раскрыли кражу из квартиры молодой девушки

В полицию Сургута обратилась 23-летняя местная жительница с заявлением о краже личного имущества в размере 50 тысяч рублей. Девушка зашла к соседке, не закрыв дверь в свою квартиру, а спустя несколько дней не нашла часть своих вещей, украшений и денег.

«Полицейскими оперативно установлен похититель имущества. Им оказался 42-летний мужчина, не имеющий на территории Сургута и района постоянного места жительства. Задержанный беспрепятственно проник в квартиру, откуда похитил вещи, украшения и денежные средства в сумме 50 тысяч рублей», − рассказали в пресс-службе УМВД по Сургуту.

Теперь вору грозит лишение свободы на срок до шести лет. Ранее он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.