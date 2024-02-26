В Сургуте рассказали, когда пройдут фестивали «Соцветие» и «Мангазейский ход»

В Сургуте в этом году фестиваль исторического моделирования «Мангазейский ход» организуют в один день − 2 июня. Он пройдет на Центральной городской площади.

«Это место у нас попросили сами реконструкторы: они увидели в нем больше возможностей для своей программы. Не только по размеру. Там же еще и сцена, которую они используют для концертов этнической музыки. Мы учли мнение специалистов и пошли им навстречу, чтобы большее число горожан смогло погрузиться в это событие», – рассказала замглавы Сургута Анна Томазова «Сургутской трибуне».

Вместе с тем, 25-ый фестиваль «Соцветие» станет ключевым событием Дня города, 12 июня. Мероприятие пройдет на проспекте Ленина.

Более подробно о программе празднования 430-летия Сургута − в материале siapress.ru.