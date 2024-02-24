Сургутян просят выбрать объекты для благоустройства на федеральном уровне

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» стартует в России — Сургут намерен принять в нем участие, сообщает пресс-служба администрации города.

«Администрация Сургута ведет активную подготовку ко Всероссийскому голосованию за объекты благоустройства, которые будут реализованы в 2025 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», — отмечают в мэрии.

Федеральное голосование пройдет в этом году пройдет с 15 марта по 30 апреля, однако подготовительный период уже начался: до 4 марта сургутяне могут поучаствовать в региональном рейтинговом голосовании на портале «Открытый регион – Югра» и выбрать, какие территории будут участвовать во всероссийском голосовании.

Проголосовать за понравившиеся дизайн-макеты по благоустройству одной из трех территорий можно на портале «Комфортная Югра». Среди территорий заявлены парковая зона в микрорайоне 20А; парк в микрорайоне № 8 по ул. Республики, 75; экопарк «За Саймой».

Этот этап голосования поможет определить, какие объекты появятся в этих парках в 2025 году за счет федерального проекта.