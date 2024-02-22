В Сургуте пройдет выставка каллиграфии и леттеринга «Стихия букв»

Культурный центр «Порт» в Сургуте приглашает на открытие выставки каллиграфии и леттеринга «Стихия букв». С 2 марта по 12 мая посетители смогут познакомиться с искусством красивого письма и особенностями стилизации букв, увидят работы российских авторов, выполненные в уникальных техниках с использованием специализированных инструментов: острое перо, кисть, плоское перо, рулинг.

«В выставке принимают участие: известный дизайнер и основатель онлайн-школы каллиграфии Елена Алексеева (г. Нижний Новгород) , московские каллиграфы и шрифтовики Елена Анфимова, Анна Суворова, Уля Чортишко, основатель «Школы красивых букв» Юлия Кузнецова, основатель студии каллиграфии и леттеринга в Сургуте Ирина Устинова и творческие представители Сургута - Mint Artist, Марина Нарейко, Рино Инк, Ольга Пименова», − сообщает «Порт».

Открытие выставки состоится 2 марта в 17:00. В программе вечера: коллективная экскурсия, авторский мастер-класс Елены Алексеевой, детский мастер-класс по рисованию и стилизации букв, а также интерактивная постановка «Марионетки» от молодежного театрального объединения «Оксюморон» и инструментально-музыкальные выступления молодых сургутских талантов.

Стоимость билета на открытие: 300 рублей, после − 150/100/50 рублей. Действует Пушкинская карта.