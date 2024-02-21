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​Сургутская ГРЭС-2 поддержала историко-культурный центр «Старый Сургут»

Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» ежегодно помогает историко-культурному центру «Старый Сургут»

​Сургутская ГРЭС-2 поддержала историко-культурный центр «Старый Сургут»
Фото: Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро»

Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» ежегодно помогает историко-культурному центру «Старый Сургут». Так, энергетики оказали финансовую помощь в создании новой экспозиции «Быт и традиции угорских народов» Дома коренных народов Севера в ИКЦ «Старый Сургут».

Открытие выставки в «Старом Сургуте» состоялось 17 февраля в рамках национального праздника-обряда «Нарождение луны». Это один
из важнейших праздников в культуре хантов и манси, символизирующих начало нового цикла жизни.

Гости смогли увидеть выступление творческих коллективов с национальными песнями и танцами, побывать в чуме и выпить чая. Для посетителей работала ярмарка традиционных ремесел.

После проведения обряда для гостей праздника провели экскурсию
по обновленной экспозиции. Кроме того, с целью поддержания интереса
к обычаям и традициям обско-угорских народов, на мероприятии подвели итоги детского конкурса рисованных историй «Мир югорских сказов». Победителям вручили заслуженные награды.

Поддержка учреждений культуры на территории присутствия компании являются одним из приоритетов для ПАО «Юнипро» и соответствует лучшим ESG-практикам в области социальной ответственности.


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Сегодня в 16:51, просмотров: 173, комментариев: 0
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