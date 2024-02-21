Сургутский Центр адаптивного спорта возобновил работу с новыми возможностями

В Сургуте после реновации возобновил работу Центр адаптивного спорта. В учреждении появились новшества: вскоре для людей с инвалидностью станет доступным инновационное направление – адаптивный функционально-цифровой спорт (фиджитал), аналогов которому нет в России, сообщает пресс-служба администрации города.

Обновленный центр посетила заместитель губернатора ХМАО Елена Шумакова. Она рассказала, что для нового направления начала закупать оборудование. В этом году частично заработали первые программы: фиджитал хоккей и фиджитал фехтование, а в перспективе планируется развивать фиджитал баскетбол и настольный теннис.

«Мы уже получили обратную связь от ребят, это действительно очень интересный опыт, который будет способствовать вовлечению людей с инвалидностью в реабилитационные программы», – отметила Елена Шумакова.

При проведении экскурсии делегация побывала на тренировках спортсменов в большом легкоатлетическом манеже, в тренажерном зале, а также посетила секции настольного тенниса и зал для занятий адаптивной физкультурой. Центр теперь располагает отделением врачей по спортивной медицине, что позволяет проводить комплексное медицинское обслуживание спортсменов на территории учреждения, включая углубленные медицинские и реабилитационные процедуры.