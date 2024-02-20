Оба проекта технического перевооружения повысят маневренность и надежность генерации электроэнергии на Сургутской ГРЭС-2

Главным проектом 2024 года для парогазовых энергоблоков (ПГУ-400 МВт) будет монтаж трубопроводов байпаса обратных клапанов на коллекторах собственных нужд энергоблоков №7,8 и редукционно-охладительном устройстве ПГУ.

По завершению проекта будет реализована возможность пуска паросиловых энергоблоков (ПСУ-810 МВт) филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» с помощью подачи пара с котлов-утилизаторов парогазовых энергоблоков. Кроме того, энергетики получат возможность подавать пар собственных нужд с одного энергоблока ПГУ-400 МВт на другой, что упростит пуск блока из резерва/ремонта.

Еще одним проектом технического перевооружения в 2024 году станет изменение схемы электрического питания стоек АСУТП блоков ПГУ и общестанционного оборудования ПГУ, которое подразумевает подключение питания от двух независимых источников. Полностью завершен проект будет в ноябре 2025 года.

Оба проекта технического перевооружения повысят маневренность и надежность генерации электроэнергии на станции, что в итоге обеспечит устойчивость энергосистемы Урала и Сибири.