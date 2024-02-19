Против двух сургутянок возбудили дела об убийстве мужчины

Следователи Сургута возбудили уголовное дело об убийстве 47-летнего жителя города. Дело расследуется по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

«Предварительно следствием установлено, что двое жительниц города Сургут в ходе конфликта с потерпевшим, вступив в преступный сговор, толкнули мужчину на пол, после чего совершили убийство», - сказано в сообщении.

Как отмечает телеграм-канал Shot, для убийства мужчины женщины использовали провод от зарядного устройства, а мотивом для совершения преступления стал конфликт на прошлой работе.