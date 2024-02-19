Сургутянам рассказали о том, как будут выглядеть члены УИК во время поквартирного обхода

Чтобы оповестить всех жителей города о формах и видах голосования, с 17 февраля представители участковых избирательных комиссий приступили к поквартирному обходу. В городе, как и по всей стране, стартовал проект «Информ УИК». Это адресное информирование избирателей о предстоящих выборах Президента Российской Федерации.

«Наша цель обойти все квартиры и домовладения города. Представители комиссий будут уточнять данные списка избирателей, информировать о дате и месте голосования, обо всех формах и возможностях участия в выборах, о зарегистрированных кандидатах и собирать сведения о предпочтительных формах голосования, например, заявления о голосовании вне помещения», – рассказала председатель территориальной избирательной комиссии Сургута Светлана Гаранина.

В Сургуте в поквартирном обходе будет задействовано 626 человек. Узнать члена УИК легко. На нем будут:

белый шарф с логотипом выборов;

бейдж с фото обходчика и печатью УИК;

нагрудный знак в виде галочки в цветах российского триколора;

планшет для записи и ручки с логотипами выборов;

сумка-портфель с символикой участковой комиссии.

Обходчики вручат избирателям информационные материалы, впервые голосующим - блокнот, ручку и браслет с символикой выборов.

Напоминаем, что 15, 16, 17 марта в Сургуте пройдут выборы президента РФ.