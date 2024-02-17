В Сургуте продолжат демонтаж ненужных ограждений

Демонтаж ограждений в местах, где они не нужны в обязательном порядке, будут продолжать в Сургуте. Ненужные заборы переставят на другие локации, рассказали «Сургутской трибуне» в департаменте городского хозяйства.

«Иногда установка ограждений по указанным выше причинам совпадает с необходимостью установки ограждений для защиты газонов и иных зеленых насаждений от повреждений жителями», – добавили в ведомстве.

Согласно ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения», ограничивающие перильные пешеходные ограждения, нет необходимости устанавливать, если между проезжей частью и тротуаром обустроен газон шириной более метра.