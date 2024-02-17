Сотрудники ДТП Сургута оказались помощь водителю, застрявшего в сугробе

В Сургуте сотрудники Госавтоинспекции увидели затор автомобилей при въезде на парковку ТЦ «Сити Молл» и помчались на помощь. Выяснилось, что один из водителей застрял в сугробе, сообщила пресс-служба УМВД России по городу.

«Въезд на парковку перекрыл застрявший в сугробе автомобиль, колесо которого уже замерзло, и продолжить движение в какую-либо сторону у водителя не было возможности. Другие участники движения попытались помочь владельцу КИА, но попытки не увенчались успехом», – говорится в сообщении.

Экипаж ДПС в составе лейтенанта полиции Константина Брусницина и младшего лейтенанта полиции Ольги Переверзевой нашли у одного из водителей подходящий для буксирования специальный трос и помогли достать автомобиль. Участники события поблагодарили их за помощь.