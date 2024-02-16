Сургутский художественный музей приглашает на открытие тактильной экспозиции

В Сургутском художественном музее состоится открытие тактильной экспозиции. Выставка «Прикоснись к искусству» позволит посетителям по-новому насладиться искусством, сообщает администрация Сургута в своей соцсети.

«Главными экспонатами выставки станут пять копий художественных произведений из собрания музея и сами подлинные работы: «Скрипач» В.Е. Маковского, «В Константинополе» М.С. Сарьяна, «Ветка яблони» К.С. Петрова-Водкина, «Первый трактор» Л.В. Туржанского, «Медвежий праздник» П.С. Бахлыкова», — говорится в сообщении.

Выставка откроется 21 февраля в 15:00 и будет работать до 2 июня.