СК начал проверку из-за падения лифта с человеком в Сургуте

Следователи Сургута устанавливают обстоятельства падения кабины лифта в одном из многоквартирных домов города. Инцидент произошел 15 февраля. Находившийся в кабине лифта мужчина отделался испугом.

«По предварительным данным, 15 февраля 2024 года в одном из многоквартирных домов города Сургута ввиду технической неисправности произошел сбой в движении лифта с находящимся внутри пассажиром, в результате которого кабина лифта спустилась на несколько этажей с ускорением, после остановки двери лифта остались в заблокированном состоянии», - сказано в сообщении.

Уточняется, что двери лифта открыли прибывшие на место сотрудники дежурной службы. В ходе инцидента пассажир не пострадал.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.