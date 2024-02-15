Дети впавшего в кому сургутянина попросили прекратить распространять ложь

Родственники жителя Сургута, впавшего в кому, попросили перестать распространять ложь. Дети мужчины шокированы тем, как общество отреагировало на их беду и обратили внимание, что у отца произошел инсульт на фоне разрыва аневризмы. Об этом они рассказали «Сургутской трибуне».

«Пока мы мечемся между церковью и больницей, люди злорадствуют. Мы просто хотим донести: то, что случилось, произошло не из-за компьютерных игры. Он не игроман. Просто папа вышел на пенсию, у него есть возможность посидеть у компьютера допоздна. Разве он один так делает? И так совпало, что аневризма разорвалась этой ночью, – поделилась родственница мужчины.

Напоминаем, что ранее Сургутская станция скорой помощи поделилась историей пациента, который до трех часов играл в компьютерную игру, а после впал в кому. Сейчас за его жизнь борются врачи.