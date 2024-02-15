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​«Дело не в компьютерных играх»: родственники сургутянина, впавшего в кому, просят перестать распространять ложь

Дети впавшего в кому сургутянина попросили прекратить распространять ложь

​«Дело не в компьютерных играх»: родственники сургутянина, впавшего в кому, просят перестать распространять ложь
Фото: pixabay.com

Родственники жителя Сургута, впавшего в кому, попросили перестать распространять ложь. Дети мужчины шокированы тем, как общество отреагировало на их беду и обратили внимание, что у отца произошел инсульт на фоне разрыва аневризмы. Об этом они рассказали «Сургутской трибуне».

«Пока мы мечемся между церковью и больницей, люди злорадствуют. Мы просто хотим донести: то, что случилось, произошло не из-за компьютерных игры. Он не игроман. Просто папа вышел на пенсию, у него есть возможность посидеть у компьютера допоздна. Разве он один так делает? И так совпало, что аневризма разорвалась этой ночью, – поделилась родственница мужчины.

Напоминаем, что ранее Сургутская станция скорой помощи поделилась историей пациента, который до трех часов играл в компьютерную игру, а после впал в кому. Сейчас за его жизнь борются врачи.


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Сегодня в 10:41, просмотров: 179, комментариев: 0
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              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
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              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
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      object(CList)#352 (5) {
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          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
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              bool(true)
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        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
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          [0]=>
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            [0]=>
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      }
    }
  }
}
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