Юриста дорожно-транспортной дирекции Сургута отправили под арест за взяточничество

В Сургуте задержали юриста дирекции дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса. По версии следствия, женщина потребовала от предпринимателя три миллиона рублей за возможность продлить договоры на размещение торговых павильонов на городских остановках. Сотруднице казенного учреждения помогала сообщница, сообщает телеграм-канал «Полиция Югры».

«Руководитель юридического отдела одного из муниципальных казенных учреждений Сургута, из корыстных побуждений, через посредника потребовала у предпринимателя 3 миллиона рублей за пролонгацию договоров на размещение на четырех остановках городского общественного транспорта торговых павильонов. Женщина пообещала не принимать к бизнесмену меры в случае невыполнения им установленных требований привести в соответствие с общим эскизом и архитектурой Сургута один из остановочных комплексов», - сказано в сообщении.

Получив согласие, подозреваемая поручила своей знакомой забрать у бизнесмена деньги и передать ей.

Юриста отправили в изолятор временного содержания. На женщину завели уголовное дело о покушении на получение взятки. Ей грозит до 15 лет лишения свободы. Сообщницу подозреваемой поместили под домашний арест. Против нее возбудили уголовное дело о посредничестве во взяточничестве.