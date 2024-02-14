Администрация Сургута призывает к стабилизации цен на продукты питания в ХМАО

Управление потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации Сургута приглашает присоединиться к Соглашению о принятии мер, направленных на стабилизацию розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости.

Соглашением определено добровольное ограничение торговой наценки не более чем на 10% до 1 января 2025 года. Цель соглашения – стабилизация цен на продукты питания в регионе. При присоединении к Соглашению хозяйствующий субъект может выбрать один или несколько видов товаров из перечня ограничений.

К Соглашению уже присоединились: ООО Мясокомбинат «Сургутский», ООО «Реатоника» (Фермерский островок), ООО «ТоргСервис 72» и ООО «ТоргСервис 86» (торговая сеть «Светофор»).

О принятом решении просьба сообщить на адрес электронной почты: shikina_da@admsurgut.ru. По вопросу присоединения к Соглашению Вы можете обратиться в управление потребительского рынка и защиты прав потребителей по телефонам: +7 (3462) 52-23-79, +7 (3462) 52-21-03.