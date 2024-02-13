В Сургуте в Центральной библиотеке можно заказать книги с помощью постамата

Сургутяне могут отобрать нужные книги из дома, а потом получить их в постамате. В Центральной городской библиотеке им. А. С. Пушкина появилась станция автоматизированной системы хранения и выдачи забронированной литературы, рассказали в группе во «ВКонтакте» «Библиотеки города Сургута».

«Теперь любой желающий сможет получить книги еще быстрее и проще, а самое главное — в дни, когда библиотека закрыта для обслуживания читателей. В этом сургутянам поможет постамат. Отобрать нужные издания можно из дома, после этого необходимо оформить на них заказ. По ссылке расположена видеоинструкция, как это сделать», – говорится в сообщении.

Читателю достаточно прийти в библиотеку с пластиковым читательским билетом и забрать свой заказ в постамате.

Отметим, что станция появилась при поддержке Фонда формирования и использования целевого капитала «Северная Аврора».