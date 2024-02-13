В сургутском детсаду ребенок заработал ожоги глаз из-за включенной кварцевой лампы

В Сургуте детсадовец получил ожоги глаз из-за кварцевой лампы. Родители мальчика обратились за медицинской помощью вчера, 12 февраля, сообщил «Вестник» со ссылкой на собственный источник.

«Травма оказалась не сильной, поэтому ребенку назначили лечение. Он будет наблюдаться у окулиста в поликлинике по месту жительства», – говорится в сообщении.

Спикер, близкий к сфере дошкольного образования, объяснил, что кварцевую лампу следует включать на 15 минут до прихода детей и во время сонного часа. Вероятно, ребенок проснулся и вышел из комнаты во время кварцевания.