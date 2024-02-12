Мужчину сняли с рейса «Омск-Сургут» за курение в самолете

Летевшего в Сургут 47-летнего жителя Омска привлекли к ответственности за курение и мелкое хулиганство. Мужчина во время посадки курил электронную сигарету в своем пассажирском кресле, сообщили в соцсетях сотрудники линейного отдела полиции на воздушном и водном транспорте Омского линейного управления МВД России.

«В отношении мужчины транспортными полицейскими составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 6.24 (Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах) и 20.1 (Мелкое хулиганство) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», — добавили транспортные полицейские.

Подчеркнем, что на замечания сотрудников экипажа самолета мужчина отвечал агрессивно, а также использовал нецензурную лексику в их адрес.