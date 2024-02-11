На базе Сургутского педагогического университета создадут кванториум

Педагогический кванториум появится в Сургуте в ближайшей перспективе — о планах по его созданию на базе Сургутского государственного педагогического университета заявила накануне заместитель губернатора Югры Елена Шумакова, прибывшая в город на открытие федерального проекта «Просвещение. Большие перемены» — о нем siapress.ru сообщал ранее.
«Система образования постоянно находится в движении, — говорит чиновница. — Буквально сегодня на Совете по развитию высшего образования и науки принято решение о создании в Сургутском педагогическом университете так называемого педагогического кванториума. Это технопарк, который будет работать на то, чтобы молодые педагоги, дети и студенты могли оттачивать навыки профессионального мастерства в педагогике».
О сроках создания и открытия региональные власти сообщат отдельно.
Заметим, что для Сургута кванториумы уже перестали быть редкостью: детские технопарки под этим названием создаются на базе городских школ и служат для повышения качества общего образования.
Но прежде всего надо построить много школ в городе.
Прежде всего надо разобраться с нашими учебными технологиями. Прежде всего разобраться с тем, почему дистант стал обычной практикой обучения наших детей.
Прежде всего надо разобраться почему выпускники ПедУниверситета не идут работать в школы.
Прежде всего надо разобраться почему престиж учительской профессии упал ниже плинтуса, как и знания современных учеников.
Все это фундаментальной реформы школьного образования, как и вышеобозначенные «кванториумы» не помогут.
Это все «шашечки», а нам нужно ехать и догонять хотя бы то же советское школьное образование.