Сургутяне пройдут двухдневное обучение на общественных наблюдателей выборов президента РФ

В Сургуте проходит двухдневная программа обучения общественных наблюдателей в преддверии выборов президента РФ. Более 500 неравнодушных местных жителей решили стать активными участниками кампании. На обучении Общественной палаты Югры они будут разбирать кейсы с реальными ситуациями, которые могут произойти на избирательных участках.

«Каждый наблюдатель на избирательном участке — это компетентный человек, поэтому образовательному этапу уделяется много внимания. На протяжении нескольких лет программа претерпевала изменения, она становится с каждым разом интереснее. Ранее наши наблюдатели участвовали в викторине. Сейчас формат изменился: теперь участники решают задачи с реальными ситуациями на избирательных участках», − поделилась председатель Общественной палаты Югры Алсу Маганова.

Стать общественным наблюдателем может гражданин РФ, достигший 18-летнего возраста. Однако есть ограничение. Муниципальный служащий, депутат, кандидат, а также доверенные лица не смогут быть наблюдателями.

«Общественный наблюдатель — это в первую очередь человек с активной гражданской позицией, готовый быть «щитом», чтобы выборы прошли без каких-либо ошибок и были прозрачными. Социальный портрет наблюдателя многообразен. Люди имеют разный статус и возраст: участвуют и студенты, и пенсионеры», − подчеркнула координатор общественных наблюдателей в Сургуте Наталья Прокошева.

На обучение пришли сургутяне, которые и раньше выступали в качестве общественных наблюдателей. Их не пугает ответственность и сложности в процессе. «Это мои вторые выборы в качестве наблюдателя. Обучение я проходил и в прошлый раз, но всегда полезно обновить знания и познакомиться с бригадой. Стал общественным наблюдателем в первую очередь из-за гражданской ответственности. И это интересно. Чувствуешь себя полезным обществу», − объяснил председатель региональной Ассоциации территориальных общественных самоуправлений ХМАО, общественный наблюдатель Михаил Суриков.

Напоминаем, выборы президента России пройдут в течение трех дней — 15, 16 и 17 марта. В бюллетенях будет четыре кандидата. Это действующий президент Владимир Путин, участвующий в выборах как самовыдвиженец, и представители от трех партий, у которых есть фракции в Госдуме: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди») и Николай Харитонов (КПРФ).