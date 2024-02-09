Жительницу Сургута могут посадить на три года за фиктивную регистрацию граждан

В январе 2024 года 40-летняя сургутянка прописала в собственном доме одного гражданина РФ и двух жительниц другого государства. Разумеется, они в квартире не проживали, сообщили пресс-служба УМВД России по городу.

«В настоящее время в отношении фигурантки возбуждено три уголовных дела, предусмотренных ст.322.2 УК РФ и ст.322.3 УК РФ (Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания и фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации)», − говорится в сообщении ведомства.

Жительнице Сургута грозит лишение свободы на срок до трех лет.