Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

10 февраля

Психологическое шоу «ТОЧКА БИФУРКАЦИИ»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 20:30.

Первое в Сургуте психологическое шоу на тему «Мужчины и Женщины. Равенство или Равноправие». Разговор пойдет о взаимодействии мужчины и женщины, о проблемах, которые чаще всего заставляют обратиться к психологу. На шоу представители разных профессиональных поколений поднимут самые популярные вопросы взаимоотношения полов в быту, в отношениях и в мире.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: 500 рублей, в день мероприятия - 600 рублей. 18+

День памяти А.С. Пушкина

Место проведения: Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина, улица Республики, 78/1. Время: с 11.00 до 19.00

Сургутян приглашают на программу мероприятий в честь 225-летия А. С. Пушкина.

В списке мероприятий – выставки, экскурсии, литературно-музыкальные композиции, лекции, викторины и другие встречи, и акции, посвященные последним дням поэта и его творчеству. Также посетители откроют для себя новый источник знаний – коллекцию «А. С. Пушкин 1799-1837» из фондов Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина, посвященную жизни и творчеству великого поэта. Зал краеведения им. И. П. Захарова предлагает в игровой форме познакомиться с иллюстрациями хантыйского художника Г. Райшева к произведениям Александра Сергеевича. Для детей в этот день будет представлен спектакль театра теней по сказке А. С. Пушкина – «Сказка о рыбаке и рыбке».

Телефон для справок: 8(3462) 28-56-93. Вход свободный. 12+

Видеотрансляция сказки с оркестром «Золушка»

Место проведения: малый зал Сургутской филармонии, Энгельса, 18. Время: 14:00.

Сказка «Золушка» любима многими людьми. Сургутян ждет видеотрансляция сказки по одноимённой книге Шарля Перро в паре с оркестром. Гости смогут насладиться музыкой таких великих исполнителей, как Л. Бетховен, Ф. П. Шуберт, Ф. Ф. Шопен, А. К Глазунов, К. М. Вебер, Г. Берлиоз и другие.

Телефон для справок: 52-18-01, 52-18-02. Вход свободный. 6+

Мастер-класс «Зимняя птица»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, третий этаж. Время: 14:00.

Жителей и гостей Сургута приглашают на мастер-класс по рисованию декоративной композиции гуашью.

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: детям до 18 лет - 400 рублей, взрослым – 600 рублей. 14+

11 февраля

Музейное занятие «Голос кино»

Место проведения: Музейный центр, ул. 30 лет Победы, 21/2. Время: 12:00.

В предстоящее воскресенье сургутянам предлагают погрузиться в мир киноискусства, чтобы проверить себя на знание популярных фильмов и выполнить необычное творческое задание. Мероприятие проводится только по предварительным заявкам.

Телефон для предварительной записи: 51-68-17, 90-77-34. Цена билета: 150 рублей. 3+

Мастер-класс «Я тебя люблю»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, третий этаж. Время: 14:00.

Сургутян приглашают на мастер-класс, на котором они смогут выполнить открытку в стиле Pop-up. Композиция станет отличным подарком ко дню всех влюбленных.

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: детям до 18 лет - 200 рублей, взрослым – 300 рублей, семейный билет – 350 рублей. 9+

Массовое катание на коньках

Место проведения: Ледовый дворец спорта, Югорский тракт, 40. Время: 16:00-20:30.

Самое время отдохнуть с пользой на свежем воздухе. Жителей Сургута приглашают на три сеанса катаний на коньках:

16:00 - 17:00 (60 минут)

17:30 - 18:30 (60 минут)

19:00 - 20:30 (90 минут)

Телефон для справок: +7 (3462) 95-07-95. Цена: аренда коньков – от 120 рублей, вход на каток – от 164 рублей. 3+