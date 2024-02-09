В гимназии Сургута модернизировали школьную столовую

В гимназии №2 Сургута модернизировали школьную столовую. Стандартное помещение для питания учащихся за новогодние каникулы превратилось в современное, стильное и уютное пространство. Работы профинансировала компания «Газпром энергосбыт Тюмень».

В обсуждении дизайн-проекта столовой приняли участие ученики средних и старших классов, родители и администрация учебного заведения. Столовую сделали многофункциональной за счет зонирования помещения и использования декоративных конструкций и освещения. Также в помещении заменили стандартные столы и стулья на современные модели с высоким уровнем прочности и износостойкости. Для обновления пространства использовали сертифицированные материалы, мебель и оборудование, устойчивые к санитарной обработке.

Обновленную столовую оценили мэр Сургута Андрей Филатов, директор департамента образования Ирина Замятина и родители учащихся. Глава города отметил, что данный проект – отличный пример вовлеченности бизнеса.

«Это современный подход к организации пространства столовой, и самое главное, что сами ребята принимали в этом участие. Думаю, что у нас получится тиражировать этот опыт», - сказал Андрей Филатов.

Ожидается, что в дальнейшем школьные столовые обновят и в других образовательных учреждениях Сургута.