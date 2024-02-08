В Сургуте полицейские задержали курьера, который сотрудничал с мошенниками

В Сургуте полицейские задержали 25-летнего курьера. По данным полиции, мужчина работал на мошенников и помогал им обманывать пенсионеров.

«Полицейскими установлено, что молодой человек нашел подработку в одном из мессенджеров. Работодатель предлагал забирать наличные деньги непосредственно по указанным им адресам или у водителей такси, а далее переводить на продиктованные счета и карты, оставляя себе 10% от суммы», - рассказали в пресс-службе УМВД по Сургуту.

На данный момент известно о двух случаях мошенничества с участием курьера. В первом пострадала пожилая женщина. Ей позвонил неизвестный и сообщил, что ее дочь якобы стала виновницей ДТП, в котором серьезно пострадала девушка. Пенсионерка передала через посредника 78 тыс. рублей, которые, по словам афериста, понадобились для выполнения срочной и дорогостоящей операции пострадавшей в ДТП девушке.

По аналогичной схеме мошенники обманули 94-летнего сургутянина, который передал курьеру 400 тысяч рублей из требуемых 900 тысяч. Когда мужчина собирался пойти в банк и снять оставшиеся 500 тысяч, домой вернулся его сын, который якобы являлся виновником ДТП.

Полицейские возбудили уголовные дела о мошенничестве. Подозреваемого проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.