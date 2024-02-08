В феврале на Сургутской ГРЭС-2 полностью завершили обновление энергоблока

На Сургутской ГРЭС-2 завершен текущий ремонт энергоблока №2 ПСУ-810 МВт. Среди работ, предусмотренных по регламенту, были выполнены проверка, смазка, устранение текущих дефектов, замена некоторых элементов трубопроводов.

Так, на энергоблоке №2 был заменен участок трубопровода перемычки между коллектором собственных нужд и главным общестанционным трубопроводом. Необходимость замены была выявлена в ходе капитального ремонта блока

в 2022 году.

Дополнительно на энергоблоке выполнено исследование поверхностей нагрева. Например – входная часть конвективного пароперегревателя высокого давления.

Для оценки технического состояния оборудования на генераторе энергоблока энергетики сняли торцевые щиты, разобрали уплотняющие подшипники, обследовали водоподводящие шланги. Также произведены высоковольтные испытания статора, по результатам которых замечаний не выявлено.

Выполнен на энергоблоке №2 и типовой объем работ по турбине. В том числе – проверка подшипников и устранением дефектов маслосистемы.

На вспомогательном оборудовании проведены проверки и регулировки узлов

и механизмов с повышенной вибрацией.

1 февраля ремонт был полностью завершен. Энергоблок находится в холодном резерве.