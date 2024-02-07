Из-за кори школьников Сургута перевели на дистант

Учеников трех школ Сургута перевели на частичный дистант из-за подозрения на корь. На удаленку ушли непривитые обучающиеся, сообщает телеграм-канал «SiTV | Новости Сургута и Югры».

«В городском Роспотребнадзоре, у нескольких школьников 14-15 лет были выявлены симптомы, которые схожи с коревой инфекцией. Так как инфекция может быстро распространяться, приняли решение о разобщении детей: на удаленке учатся те, кто не болел корью, не привит или был привит в течение 21 календарного дня в период контакта», − говорится в публикации.

Пока нет официальной информации о том, какие школы перешли на частичный дистант.